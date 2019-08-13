Россия победила на армейском конкурсе «Десантный взвод - 2019» (ВИДЕО)

12:20, 13 августа 2019, ПАИ

Россия победила на армейском конкурсе «Десантный взвод - 2019», который проходил в Псковской области в рамках Армейских международных игр. Как передает корреспондент Псковского агентства информации с церемонии закрытия конкурса, которая проходит на полигоне «Завеличье» 13 августа, второе место заняла сборная Белоруссии, а третье — команда военнослужащих из Китая. В прошлом году Россия также стала победителем конкурса.

«Завершился один из самых массовых и захватывающих конкурсов — «Десантный взвод», — отметил заместитель министра обороны России - руководитель аппарата Минобороны Юрий Садовенко. — Из года в год интерес к турниру растёт, количество участников по сравнению с прошлым годом увеличилось в два раза». По его словам, для Абхазии, Южной Осетии, Камбоджи и Мали конкурс положил начало участию в Армейских играх.

«ВДВ доверяют самые сложные и ответственные задачи, и вы решаете их безукоризненно, — подчеркнул Юрий Садовенко. — Позади 10 дней упорной борьбы, в ходе них вы действовали решительно, с полной отдачей, продемонстрировали полевую выучку. Без сомнения, такие состязания — это лучший способ укрепить доверие наших стран и обменяться опытом. Люди с оружием в руках встречаются не как противники, а как друзья».

Замминистра обороны выразил уверенность, что сегодня участники конкурса искренне порадуются достижениям друг друга. От имени руководства Минобороны Юрий Садовенко поблагодарил десантников за честную борьбу и волю к победе.

Он также подчеркнул, что самой высокой оценки заслуживают организаторы и судьи, которые обеспечивали проведение конкурса. «Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе. Конкурс объявляю закрытым», — заключил Юрий Садовенко.

«Десантный взвод-2019» проходил в Псковской области с 3 по 13 августа. В нем принимали участие более 400 участников из 21 страны.