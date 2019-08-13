Туристы из Петербурга стали чаще посещать восточную часть Эстонии

13:30, 13 августа 2019, ПАИ

За последний год туристы из Санкт-Петербурга стал чаще посещать восточную часть Эстонии. Самым популярным городом в этом направлении стала Нарва, в которой побывали на 10% больше туристов. Также увеличилось количество путешественников, которые ездят в Силламяэ, сообщает портал «turist.delfi» со ссылкой на компанию Lux Express Group, которая обслуживает автобусные маршруты в этих направлениях.

За прошлый год более 30 тысяч человек воспользовались автобусами компании по маршруту «Санкт-Петербург — восточная часть Эстонии». Пассажиропоток вырос на 17%. На долю российских туристов пришлась половина пассажиров на линии.

В связи с увеличением турпотока компания планирует развивать данное направление и вводить новые дополнительные автобусы с увеличенным количеством мест. Кроме того, компания хочет подарить Нарве футуристический автобусный павильон, которым, в частности, будут пользоваться и петербуржцы.