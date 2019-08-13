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Общество

40 тысяч рублей заплатит петербуржец за зарастание участка в Гдовском районе

Житель Санкт-Петербурга оштрафован на 40 тысяч рублей за то, что ранее не заплатил административный штраф за зарастание сельхозугодий в Гдовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Мужчина является собственником земельного участка в деревне Луг Гдовского района. Ранее в ходе проверки сотрудники Россельхознадзора выявили, что земля на его участке заросла многолетней сорной травой, деревьями и кустарником. За это нарушение представители ведомства оштрафовали петербуржца на 20 тысяч рублей.

Однако мужчина не уплатил штраф в установленный законом срок. В отношении него снова возбудили административное дело. Мировой судья судебного участка №180 Санкт-Петербурга оштрафовал мужчину теперь уже на 40 тысяч рублей.

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