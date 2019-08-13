Железнодорожный переезд в Идрице Себежского района закроют 21 августа

14:41, 13 августа 2019, ПАИ

21 августа с 12:00 до 16:00 будет закрыт для движения автотранспорта железнодорожный переезд на 589-ом километре в поселке Идрица в Себежском районе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Себежского района со ссылкой на Новосокольническую дистанцию пути, железнодорожный переезд будет закрыт в связи с проведением работ по переборке переездного настила.

Автотранспортным организациям и владельцам личного транспорта в качестве объезда предлагается использовать переезды на 587-ом километре в деревне Радуни или на 598-ом километре в деревне Заваруйка.