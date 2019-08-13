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Спорт

Пскович стал призёром всероссийских соревнований по стрельбе

Старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала академии ФСИН России Алексей Яковлев в составе команды ФСИН России стал призером всероссийских соревнований по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, Алексей Яковлев в упражнении ПБ-3, включавшем в себя 30 выстрелов с одной руки из положения стоя, набрал 271 очко из 300 возможных. Таким образом, он показал лучший результат среди спортсменов ФСИН и всего одно очко проиграл победителю.

По итогам состязаний по стрельбе из пистолета Макарова первое место заняла сборная ФСБ России, второе – МВД России, третье - ФСИН России. Лучшими в стрельбе из автомата Калашникова были представители ФСБ России, «серебро» - у ФСИН России, «бронза» - МВД России.

Соревнования, организованные  Всероссийским обществом «Динамо», проходили в Новосибирске. Участие в них приняла 41 команда федеральных органов исполнительной власти и 6 команд министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка России.

На турнире Алексей Яковлев подтвердил звание мастера спорта России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.

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