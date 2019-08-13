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Общество

Высокий технический уровень производства лабораторной мебели в Пскове отметила Нинель Салагаева


Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева отметила высокий технический и организационный уровень производства в ООО «Завод лабораторной мебели «Эксперт» в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в рамках рабочего визита 13 августа вице-губернатор ознакомилась с производственным процессом, применяемыми технологиями и готовой продукцией завода.

Лабораторное оборудование, производимое предприятием, используют в нефтехимической и газоперерабатывающей отраслях, добывающей и металлургической, энергетической и строительной, пищевой и легкой промышленности, сферах здравоохранения и экологии. Сейчас на заводе работают 97 человек.

На совещании вице-губернатор Нинель Салагаева и директор предприятия Сергей Лазорик обсудили стратегические направления дальнейшего развития компании, а также возможности по поддержке в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы».

Нинель Салагаева предложила руководителю предприятия направить заявку в Фонд содействия инновациям малых форм предприятий в научно-технической сфере в рамках программы «Коммерциализация». Она обещала поддержать заявку со стороны областной администрации и отметила, что технологическое развитие предприятий региона – одна из приоритетных задач развития, обозначенных губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

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