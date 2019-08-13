До 2029 года в российских школах не увеличится количество молодых учителей – Ольга Васильева

15:17, 13 августа 2019, ПАИ

До 2029 года в российских школах не возрастет количество молодых учителей в возрасте от 29 лет. Об этом заявила министр просвещения России Ольга Васильева, пишет ТАСС.

«Что смущает и что пугает: количество молодых учителей в возрасте от 29 лет не изменится до 2029 года включительно. Их процент колеблется от 11% до 13% от общего числа и практически не растет», - сказала Ольга Васильева, выступая на пленарном заседании совещания педагогических работников Республики Алтай.

Ольга Васильева считает, что причина этой ситуации кроется в том, что только 70% поступивших на педагогические специальности оканчивают вузы, из них только 50% «доходят до школы». «Сегодня по стране 39% учителей старше 50 лет», - добавила она и подчеркнула, что это хорошая статистика, поскольку «это наши кадры, это наш золотой фонд, это наставники».

Министр напомнила о существовании проекта «Учитель будущего» (входит в нацпроект «Образование»), который направлен на развитие педагогических компетенций и создание системы стимулирования, профессионального роста руководящих кадров для всей системы образования страны.

«В этом направлении к 2024 году во всех регионах будут созданы центры, куда каждый педагог сможет прийти и бесплатно определить свои профессиональные дефициты, получить сформированную индивидуальную образовательную траекторию непрерывного повышения квалификации, после чего сможет повысить уровень профессионального мастерства. Такие центры станут площадками для трансляции всех предлагаемых нацпроектом изменений в регионах», - подчеркнула Ольга Васильева.

Кроме того, по словам министра, с сентября этого года подобные площадки появятся в 11 регионах страны. А с 2020 года в регионах стартует программа «Земский учитель», напомнила Ольга Васильева.

Национальный проект «Образование» рассчитан на период с 2019 по 2024 год, бюджет составит около 784,5 млрд рублей. Предполагается, что реализация проекта позволит обеспечить глобальную конкурентоспособность образования России и вхождение страны в десятку ведущих стран по качеству общего образования.