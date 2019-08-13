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Общество

Псковские судебные приставы перешли на ежедневный приём граждан

Управление федеральной службы судебных приставов по Псковской области перешло на ежедневный приём граждан. Такое решение принято в связи с увеличением потока приходящих на приём и вступило в силу с 12 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП.

Приём организован в отделах судебных приставов Пскова №1 и №2, в ОСП Псковского района. Все они работают по адресу: Псков, улица Максима Горького, дом 1. Работают отделы с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 8:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00 до 13:45.

Все, чьи исполнительные производства находятся на в ОСП по Пскову и Псковскому району  могут время обратиться к судебным приставам, получить необходимую информацию, а также оплатить задолженность.

В первом полугодии в Псковской области принято на 134 тысячи принудительных мер больше, чем в 2018 году. Поток тех, кто побылал на приёме в УФССП вырос с 1 тыс. 800 человек в апреле-мае, до 2 тыс. 336 в июле.

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