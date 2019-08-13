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Общество

Ольга Евстигнеева ознакомилась с работой Новоржевского дома-интерната для престарелых

13 августа председатель комитета соцзащиты Псковской области Ольга Евстигнеева в рамках рабочего визита посетила Новоржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Новоржевского района.

Директор дома-интерната Сергей Антонов провёл для них экскурсию по учреждению. Он рассказал, что в доме-интернате сейчас проживают 26 человек: 24 — на бюджетной основе и 2 — на платной. При этом директор учреждения отметил, то в интернат хотят попасть не только жители Новоржевского района, но и соседних — Опочецкого и Пушкиногорского. Здесь много долгожителей: пятерым уже более 95 лет.

Ольга Евстигнеева осмотрела в учреждении душевую, кухню, зону отдыха и комнаты. Сергей Антонов отметил, что в интернате все живут, как одна большая дружная семья.

В ходе осмотра дома-интерната к Ольге Евстигнеевой обратилась пенсионерка, которая попросила починить телевизор в холле учреждения, изображению в котором не хватает яркости. Представитель администрации пообещал решить проблему.

«Интернатом довольны те, кто в нём проживает. Есть некоторые несущественные проблемы. Например, плохо показывает телевизор. Но мы решили этот вопрос тут же. Телевизор нужно настроить более ярко, так как на ЖК-телевизоре «умирает» подсветка. Договорились с местным мастером, который после обеда подъехал и ознакомился с проблемой. Теперь будет заказана подсветка, и в скором времени мы эту проблему устраним, будет хорошо показывать», - заявили в администрации.

В учреждении есть проблема и с автомобилем. «Этот вопрос сейчас будет решаться. Есть и другие проблемы, но все они будут решены. Ольга Михайловна их всех учла, и сказала, что в течение месяца областной комитет постарается помочь», - рассказали в администрации.

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