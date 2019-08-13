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Культура

Сезон органных концертов в Печорах продолжат музыканты из Москвы и Петербурга

Сезон органных концертов в лютеранской кирхе святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12а) продолжат музыканты из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Выступления состоятся 17, 18, 24 и 25 августа.

Музыканты сыграют на историческом духовом органе. Инструмент изготовлен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Печорский орган – единственный духовой орган в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь  на пожертвования слушателей, собранные средства идут на восстановление уникального инструмента. 

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