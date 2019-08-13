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Общество

Приёмка школ и детсадов к новому учебному году началась в Пскове

С 12 августа в Пскове начала работать городская комиссия по приемке образовательных учреждений к новому учебному году. Участие в приёмке школ принимают многие службы и ведомства, в том числе, и МЧС, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе мероприятий по приемке школ и детсадов сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС проверяют работоспособность и исправность автоматических систем противопожарной защиты, состояние эвакуационных выходов и соответствие планов эвакуации на случай возникновения пожаров, наличие и исправность первичных средств пожаротушения — огнетушителей.

В пресс-службе регионального ведомства отметили, что в начале учебного года государственные инспекторы совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы проведут практические занятия по эвакуации людей в случае возникновения пожара. Также они проведут противопожарные инструктажи и беседы с профессорско-преподавательским составом, обслуживающим персоналом и учащимися всех категорий по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

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