Приём граждан провёл главный следователь Псковской области

17:38, 13 августа 2019, ПАИ

13 августа руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Пётр Крупеня провел личный прием граждан в приемной президента РФ в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Первая заявительница обратилась с просьбой разобраться в уголовном деле об убийстве сына, восстановить справедливость и не позволить обвиняемой, прикрываясь ребёнком, уйти от наказания.

Пётр Крупеня дал поручения руководителю соответствующего территориального следственного отдела, в том числе по вопросу оказания содействия в оформлении опеки над осиротевшим внуком.

Второй заявитель просил провести тщательное расследование убийства его дочери и разобраться в причинах случившегося. Преступление совершил несовершеннолетний. Он убил мать своего друга. Отец погибшей настаивает на том, чтобы подросток не ушел от ответственности и был наказан по всей строгости.

Пётр Крупеня рассказал, что сейчас молодой человек проходит психиатрическую судебную экспертизу в Санкт-Петербурге. Он заверил, что после получения экспертного заключения будет выполнен комплекс следственных действий, направленных на окончание расследования.

Третья заявительница просила проинформировать о ходе и результатах расследования уголовного дела о групповом убийстве, унесшей жизнь её бабушки. Пётр Крупеня сообщил, что после завершения комплекса дополнительных следственных действий дело будет передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.

По итогам выполнения поручений материалы будут направлены полномочному представителю президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе для подготовки доклада президенту Владимиру Путину.

Кроме того, руководитель управления довел до каждого заявителя информацию об организации приема граждан и рассмотрения обращений в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.