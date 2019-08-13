В Псковской области названы победители регионального этапа фестиваля «Звезда спасения»

18:07, 13 августа 2019, ПАИ

В Псковской области подведены итоги первого этапа III всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения», который прошёл в регионе под эгидой ГУ МЧС России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, жюри фестиваля рассмотрели более 30 заявок.

По итогам областного этапа в конкурсе «музыкальное творчество» победителем стала ученица Красногородской средней школы Виктория Сережина, второй — Анна Уйбо, а третьим — Нил Никитин (оба из псковского дома детского творчества).

Первое место в конкурсе «изобразительное творчество» занял коллектив объединения «Робошкола» из великолукского центра технического творчества, второе и третье — ученики псковского дома детского творчества Анастасия Кочетова и Ульяна Иванова соответственно.

В конкурсе «литературное творчество» лучшей оказалась ученица из социально-экономического лицея №21 имени героя России С. В. Самойлова Людмила Кондрашева. Второе место заняла Диана Григорьева из средней школы №1 Острова. Третье — Анастасия Вавилова из Пскова.

Ученик невельской средней школы №1 Богдан Глазунов выиграл в конкурсе «сценическое творчество». Вторыми оказалась Екатерина Галиченкова из себежского дома детского творчества и Ксения Николаева из псковской школы №12 имени героя России А. Ю. Ширяева. Третье место заняли Никита Кирпичев из псковского дома детского творчества и коллектив «Маска» из филиала средней школы №1 Порхова» «Полонская СОШ».

А в конкурсе «хореографическое творчество» победителем стал хореографический коллектив «Смайл» Пушкиногорской школы искусств имени С. С. Гейченко.

Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения» МЧС России проводит в третий раз. После региональных этапов конкурса в Москве состоится второй этап.