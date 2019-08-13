0
20:53
Ольга Евстигнеева обсудила с соцработниками реализацию нацпроекта «Демография» в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
18:36
419 млн рублей получит область на продолжение строительства Северного обхода Пскова
18:10
Максимум услуг связи для всей семьи: «Ростелеком» обновил пакетные предложения для жителей Псковской области
17:22
В Псковской области приступили к разработке мастер-планов
16:53
Закрытие «Десантного взвода - 2019» под Псковом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:36
Новый главный архитектор появился в Пскове
16:13
План велодорожек направят «Убитые дороги» в администрацию Псковской области
Еще новости
Общество

В Псковской области названы победители регионального этапа фестиваля «Звезда спасения»

В Псковской области подведены итоги первого этапа III всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения», который прошёл в регионе под эгидой ГУ МЧС России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, жюри фестиваля рассмотрели более 30 заявок.

По итогам областного этапа в конкурсе «музыкальное творчество» победителем стала ученица Красногородской средней школы Виктория Сережина, второй — Анна Уйбо, а третьим — Нил Никитин (оба из псковского дома детского творчества).

Первое место в конкурсе «изобразительное творчество» занял коллектив объединения «Робошкола» из великолукского центра технического творчества, второе и третье — ученики псковского дома детского творчества Анастасия Кочетова и Ульяна Иванова соответственно.

В конкурсе «литературное творчество» лучшей оказалась ученица из социально-экономического лицея №21 имени героя России С. В. Самойлова Людмила Кондрашева. Второе место заняла Диана Григорьева из средней школы №1 Острова. Третье — Анастасия Вавилова из Пскова.

Ученик невельской средней школы №1 Богдан Глазунов выиграл в конкурсе «сценическое творчество». Вторыми оказалась Екатерина Галиченкова из себежского дома детского творчества и Ксения Николаева из псковской школы №12 имени героя России А. Ю. Ширяева. Третье место заняли Никита Кирпичев из псковского дома детского творчества и коллектив «Маска» из филиала средней школы №1 Порхова» «Полонская СОШ».

А в конкурсе «хореографическое творчество» победителем стал хореографический коллектив «Смайл» Пушкиногорской школы искусств имени С. С. Гейченко.

Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения» МЧС России проводит в третий раз. После региональных этапов конкурса в Москве состоится второй этап.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ольга Евстигнеева обсудила с соцработниками реализацию нацпроекта «Демография» в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
13 августа 2019
Ольга Евстигнеева обсудила с соцработниками реализацию нацпроекта «Демография» в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
419 млн рублей получит область на продолжение строительства Северного обхода Пскова
13 августа 2019
419 млн рублей получит область на продолжение строительства Северного обхода Пскова
Максимум услуг связи для всей семьи: «Ростелеком» обновил пакетные предложения для жителей Псковской области
13 августа 2019
Максимум услуг связи для всей семьи: «Ростелеком» обновил пакетные предложения для жителей Псковской области
В Псковской области приступили к разработке мастер-планов
13 августа 2019
В Псковской области приступили к разработке мастер-планов
Закрытие «Десантного взвода - 2019» под Псковом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 августа 2019
Закрытие «Десантного взвода - 2019» под Псковом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Новый главный архитектор появился в Пскове
13 августа 2019
Новый главный архитектор появился в Пскове
План велодорожек направят «Убитые дороги» в администрацию Псковской области
13 августа 2019
План велодорожек направят «Убитые дороги» в администрацию Псковской области
Почти 940 млн рублей получит Псковская область на ремонт дорог
13 августа 2019
Почти 940 млн рублей получит Псковская область на ремонт дорог

Идет загрузка...