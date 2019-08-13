Гонщиков из Ганзейских городов пригласили на финал Кубка России по ралли в Псков

18:19, 13 августа 2019, ПАИ

Гонщиков из городов, входящих в Ганзейский Союз Нового времени, пригласили на финал Кубка России по ралли в Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

«Мы подключили Ганзейскую дирекцию, чтобы разослать приглашения, а также направили письма руководству Псковской таможни и Пограничного управления, чтобы максимально упростить и ускорить для участников ралли переход границы», - пояснил Олег Мыслевич. «Надеюсь, что увидим у нас на ралли прибалтийские экипажи», - добавил он.

Уже известно, что на ралли «Псков Ганзейский» приедут более 10 экипажей из Белоруссии, поскольку гонка является одним из этапов Кубка этой страны.

Кроме того, сейчас Федерация автоспорта Псковской области ведёт переговоры с организаторами LADA Rally Cup. Им предлагается разыграть на псковской гонке суперкубок серии, поскольку её финальный этап состоится за две недели до ралли «Псков Ганзейский» в Санкт-Петербурге.

Ралли «Псков Ганзейский» - финальный этап Кубка России по ралли, третий этап Кубка Белоруссии по ралли-спринту, финал Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского». Соревнование состоится 26-28 сентября. Трасса гонки составил 350 километров по дорогам Псковского, Печорского и Палкинского районов, из которых около 106 километров – протяжённость скоростных участков.

Приём заявок на участие в ралли начался 12 августа и продлится до 18:00 20 сентября. Подать их можно в рабочие часы по телефону/факсу (8112) 75-33-70 и e-mail faspo@inbox.ru. 23 сентября будет опубликован список экипажей со стартовыми номерами.

27 сентября в 21:00 в центре Пскова состоится церемония открытия гонки, после чего организаторы намерены провести скоростной участок «Кубок Княгини Ольги».

Основная часть ралли и церемония награждения состоятся 28 сентября.