Приём заявок на «Поход первокурсника-2019» стартует 1 сентября

22:00, 13 августа 2019, ПАИ

В этом году молодёжный слёт «Поход первокурсника-2019», направленный на знакомство студентов между собой, пройдёт в Псковской области уже в 13 раз. Организаторами выступают Псковский городской молодёжный центр и Псковский государственный университет.

Приём заявок на молодёжный слёт будет проходить с 1 сентября до 16 сентября 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

От каждого факультета одного учебного учреждения может быть выставлено не более 2 команд. В состав каждой должно входить 10 – 12 человек, не менее половины из которых – студенты I курса, не младше 18 лет.

Если от факультета формируется более двух команд, то можно подавать заявки на все команды, 2 из которых попадают в основной состав участников Слёта, а остальные – в резерв. Команды из резерва могут перейти в основной состав, если на момент прекращения приема заявок количество команд не достигнет максимума.

Максимальное количество команд в основном составе - 25 команд.

При переводе команд из резерва в основной состав учитывается дата и время подачи заявки.