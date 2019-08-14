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Общество

Всероссийский этап шахматного турнира «Рапид Гран-при России» впервые пройдет в Псковской области

Всероссийский этап турнира «Рапид Гран-при России» впервые пройдет в Псковской области с 30 августа по 2 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной федерации шахмат, площадкой для проведения турнира станет шахматный клуб в Великих Луках.

Глава областной федерации шахмат Дмитрий Шахов отметил, что Великие Луки выбраны не случайно, поскольку в городе проживают и активно играют три ведущих мастера ФИДЕ и многократных чемпионов области — Валентин Власов, Леонард Мелконян и Григорий Малышев, а также ветеран Валерий Жихарев.

Турнир пройдет по швейцарской системе в 9 туров, контроль времени - 15 минут + 10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого. Призовой фонд турнира составляет 500 тысяч рублей, из которого учреждено свыше 30 призов различного достоинства.

Результаты соревнования обсчитают на международный шахматный рейтинг ФИДЕ. Турнир посвящается 220-летию со дня рождения выдающегося шахматиста, первого русского шахматного мастера, уроженца Опочецкого уезда Псковской губернии Александра Петрова.

Победителю турнира вручат кубок, золотую медаль с портретом Александра Петрова и денежный приз — 85 тысяч рублей. Главный судья соревнований, международный арбитр — Александр Ткачёв.

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