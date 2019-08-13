Четыре с половиной года проведёт в тюрьме мошенник из Великих Лук

09:39, 14 августа 2019, ПАИ

К 4 годам 6 месяцам лишения свободы приговорил суд жителя Великих Лук, который был признан виновным в совершении мошенничества с причинением крупного ущерба. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Преступление великолучанин совершил в 2016 году. От лица генерального директора коммерческой организации он заключил два договора о поставке строительных материалов на 295 тыс. 336 рублей и 150 тыс. рублей. При этом выполнять обязательства по договорам мужчина не собирался, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением крупного и значительного ущерба).

Приговор суда не вступил в законную силу.