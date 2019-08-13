0
11:03
Выпавшую из окна девочку бортом санавиации доставили в Псков
18:49
Псковский комитет по здравоохранению: Пострадавшим в ДТП в Тверской области будет оказана необходимая помощь
12:46
Мошенники создали фейковый аккаунт митрополита Тихона для сбора средств
09:51
В больнице скончался еще один пострадавший в смертельном ДТП под Псковом
09:51
Лидер группы «Бахыт-Компот» попал в аварию в Псковской области
12:03
Мужчина погиб в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель в Островском районе
15:32
«Псковэнерго» работает в режиме повышенной готовности
Еще новости
Происшествия

Четыре с половиной года проведёт в тюрьме мошенник из Великих Лук

К 4 годам 6 месяцам лишения свободы приговорил суд жителя Великих Лук, который был признан виновным в совершении мошенничества с причинением крупного ущерба. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Преступление великолучанин совершил в 2016 году. От лица генерального директора коммерческой организации он заключил два договора о поставке строительных материалов на 295 тыс. 336 рублей и 150 тыс. рублей. При этом выполнять обязательства по договорам мужчина не собирался, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением крупного и значительного ущерба).

Приговор суда не вступил в законную силу.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выпавшую из окна девочку бортом санавиации доставили в Псков
13 августа 2019
Выпавшую из окна девочку бортом санавиации доставили в Псков
Псковский комитет по здравоохранению: Пострадавшим в ДТП в Тверской области будет оказана необходимая помощь
12 августа 2019
Псковский комитет по здравоохранению: Пострадавшим в ДТП в Тверской области будет оказана необходимая помощь
Мошенники создали фейковый аккаунт митрополита Тихона для сбора средств
12 августа 2019
Мошенники создали фейковый аккаунт митрополита Тихона для сбора средств
В больнице скончался еще один пострадавший в смертельном ДТП под Псковом
12 августа 2019
В больнице скончался еще один пострадавший в смертельном ДТП под Псковом
Лидер группы «Бахыт-Компот» попал в аварию в Псковской области
11 августа 2019
Лидер группы «Бахыт-Компот» попал в аварию в Псковской области
Мужчина погиб в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель в Островском районе
10 августа 2019
Мужчина погиб в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель в Островском районе
«Псковэнерго» работает в режиме повышенной готовности
09 августа 2019
«Псковэнерго» работает в режиме повышенной готовности
Подтопление в Великих Луках повторилось спустя 30 лет
09 августа 2019
Подтопление в Великих Луках повторилось спустя 30 лет

Идет загрузка...