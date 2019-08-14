Бесплатную экскурсию по Пскову организуют в День российского флага

10:17, 14 августа 2019, ПАИ

22 августа, в День российского флага, в 17:00 состоится бесплатная экскурсия по Пскову для молодёжи «История России через археологию и этнографию». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Участники экскурсии побывают в Приказной палате, посетят смотровую площадку на Власьевской башне. Также в программе осмотр двух выставок «Господин Псков» и «Кто в доме хозяин», прогулка по боевым ходам стен Псковского кремля.

Ведётся предварительная запись на экскурсию по телефону 8-911-351-15-01.

Организаторами мероприятия выступили Псковский городской молодежный центр и Псково-Изборский музей-заповедник.