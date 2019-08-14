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Александр Седунов: В новой школе в Дно будет комфортно всем

«Таких школ, как в Дно, мы ещё не строили. Думаю, что в неё будет комфортно всем», - заявил председатель комитета Псковской области Александр Седунов в прямом эфире проекта ПАИ-live 14 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Новая школа в Дно на 500 мест заработает 1 сентября. Председатель комитета пояснил, что уже идет расстановка мебели и уборка классов.  

Он рассказал, что Псковская область получила средства на строительство новых школ и модернизацию существующей инфраструктуры. По словам Александра Седунова, на эти деньги идет активная работа по модернизации учебного корпуса 6-й школы в Великих Луках, которая завершится к 1 сентября 2020 года, также в ближайшее время начнется строительство школы на 800 мест на улице Заслонова в Великих Луках.

«Великим Лукам эта школа необходима», — подчеркнул Александр Седунов.

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