Глава комитета по образованию: После реорганизации Дома детского творчества в Печорах кружков станет больше

11:00, 14 августа 2019, ПАИ

В результате реорганизации Дома детского творчества в Печорах кружки и секции не будут закрыты, их число, напротив, увеличится. Об этом заявил начальник комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в прямом эфире ПАИ-live 14 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Седунова, будут открыты кружки по робототехнике, программированию. «С этим мы связываем развитие образования в Печорском районе», - отметил он.

Председатель комитета по образованию подчеркнул, что изменения в Доме детского творчества происходят исключительно юридического характера и не коснуться занимающихся там детей. «Мы не видим сложности и волнений с точки зрения дополнительного образования в Печорах», - заявил Александр Седунов.