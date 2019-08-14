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Общество

Около 950 автомобилей отзывает Mercedes из России

944 пикапа Х-класса, реализованных с февраля по апрель 2018 года, отзывает из России дилер Mercedes-BenzАО — «Мерседес-Бенц РУС», пишет ТАСС.

На этих автомобилях заменят руководство по эксплуатации и при необходимости инструкцию по эксплуатации кунга. Также специалисты готовы обновить обновят электронное руководство по эксплуатации.

В документации уточнят особенности функционирования системы ESP при установленном на грузовую платформу кунге, а также при активации блокировки дифференциала заднего моста.

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