Около 950 автомобилей отзывает Mercedes из России

11:56, 14 августа 2019, ПАИ

944 пикапа Х-класса, реализованных с февраля по апрель 2018 года, отзывает из России дилер Mercedes-BenzАО — «Мерседес-Бенц РУС», пишет ТАСС.

На этих автомобилях заменят руководство по эксплуатации и при необходимости инструкцию по эксплуатации кунга. Также специалисты готовы обновить обновят электронное руководство по эксплуатации.

В документации уточнят особенности функционирования системы ESP при установленном на грузовую платформу кунге, а также при активации блокировки дифференциала заднего моста.