Инициативу о запрете старых автомобилей обсуждают в России

12:13, 14 августа 2019, ПАИ

Комитет Государственной думы России по экономической политике и промышленности предложил запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Как пишет газета «Коммерсантъ», соответствующие рекомендации направлены в Министерство транспорта, а также в Министерство промышленности и торговли.

Авторы инициативы отметили, что старые автомобили должны выводиться из обихода с помощью «мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава». О каких автомобилях идет речь и какие санкции будут применяться, в письме не уточняется.

Отмечается, что автопроизводители инициативу поддержали. Однако члены комитета Госдумы по транспорту считают, что с учетом экономических реалий запрещать россиянам ездить на старых автомобилях недопустимо.