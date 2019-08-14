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Общество

Инициативу о запрете старых автомобилей обсуждают в России

Комитет Государственной думы России по экономической политике и промышленности предложил запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Как пишет газета «Коммерсантъ», соответствующие рекомендации направлены в Министерство транспорта, а также в Министерство промышленности и торговли.

Авторы инициативы отметили, что старые автомобили должны выводиться из обихода с помощью «мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава». О каких автомобилях идет речь и какие санкции будут применяться, в письме не уточняется.

Отмечается, что автопроизводители инициативу поддержали. Однако члены комитета Госдумы по транспорту считают, что с учетом экономических реалий запрещать россиянам ездить на старых автомобилях недопустимо.

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