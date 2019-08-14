Окна, ограждение и сантехнику заменят в псковском детсаду «Кораблик» к 1 сентября

15:23, 14 августа 2019, ПАИ

К новому учебному году в детском саду «Кораблик» в Пскове заменили ограждение, на что ушёл миллион рублей, ещё 500 тысяч рублей направили на новые окна, и 40 тысяч рублей на ремонт части помещений. Также выделены 1,5 млн рублей на полную замену сантехники и ремонт санузлов, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Готовность детсада к 1 сентября проконтролировала исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская. Она обсудила с руководством «Кораблика» вопрос благоустройства территории детского сада, частности снос старой конструкции и спил деревьев, которые, по мнению воспитателей, несут опасность для детей.

«Я уже 40 лет работаю в этом учреждении, и 40 лет на моих глазах растут эти деревья. Жалко, конечно, но из-за обильной листвы плохо проходит солнечный свет, а потому не растет трава и скапливается влага, отсюда постоянная сырость. Особенно трудно осенью, когда листву приходится убирать несколько раз в день», - рассказала работница «Кораблика».

Елена Полонская поручила представителю УГХ разработать документацию на спил и санацию деревьев.

В целом она осталась довольна состоянием детского сада №37, отметила чистоту вокруг и добавила, что здесь «чувствуется хозяйская рука».

Были удовлетворены и члены комиссии администрации города, которые осмотрели пищеблок, столовую, детские комнаты и пришли к выводу, что они соответствуют всем требованиям.

Специалисты пришли к выводу, что «Кораблик» готов к 1 сентября.

Ежегодные проверки готовности школ и детских садов к новому учебному году в Пскове начались 13 августа. На капитальный ремонт дошкольных учреждений города в этом году были направлены 11,9 млн рублей, на текущие работы - 13,5 млн рублей.