Приставы списали почти два миллиона рублей со счёта псковской теплоснабжающей компании

14:44, 14 августа 2019, ПАИ

Судебные приставы списали 1 млн 727 тысяч рублей со счёта работающей в одном из районов Псковской области теплоснабжающей организации, которая задолжала за поставленные ресурсы компании «Газпром межрегионгаз Псков». Об этом Псковского агентству информации сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

В отдел судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств поступило решение Арбитражного суда Псковской области о взыскании с теплоснабжающей организации долга задолженности в пользу «Газпром межрегионгаз Псков». В рамках работы по исполнительному производству приставы вынесли запрет на регистрационные действия в отношении шести автомобилей должника: ВАЗ, ГАЗ, трёх УАЗов и «Шевроле Нива». Также было наложено ограничение на проведение расходных операций по кассе.

Ещё одной мерой стало вынесение постановления об обращении взыскания на денежные средства должника. В результате со счёта компании списали всю сумму долга, деньги уже поступили в ресурсоснабжающую компанию.