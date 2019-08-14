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Общество

Ещё 121 пскович подвергся нападению клещей

С 7 по 13 августа в больницы Псковской области с укусами клещей обратился 121 человек, в том числе 27 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

Чаще всего клещи впивались в псковичей на территории Пскова (39 случаев), Невельского района (13 случаев), Себежского (12 случаев), Гдовского (11 случаев), Псковского (8 случаев). За этот период случаи обращений с укусами клещей не зарегистрированы на территории Бежаницкого, Дновского, Красногородского, Куньинского, Усвятского районов.

Всего в этом году от укусов клещей пострадали 3 тыс. 675 человек, в том числе 844 ребёнка.

В микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» за минувшие семь дней на исследования поступили 47 клещей. 14 насекомых оказались переносчиками боррелиоза и одно – носителем моноцитарного эрлихиоза.

Специалисты напоминают, что после укуса клещом необходимо обратиться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: Псков, улица Кузнецкая, 23; Школьная, 24 Псковской районной поликлиники.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (Псков, улица Гоголя, 21а, телефон 66-42-80; Великие Луки, улица Тимирязева, д. 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (улица Коммунальная, 23, телефон 56-55-63). Анализы платные. 

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