Юлия Пересильд рассказала, как ее дразнили в Пскове

16:31, 14 августа 2019, ПАИ

Актриса Юлия Пересильд в интервью журналу «Семь дней» рассказала о том, как ее называли во время её жизни в Пскове. Ее дразнили «обезьянкой», поделилась артистка.

Юлия Пересильд также отметила, что во время проживания в Пскове она испытала на себе «буллинг», когда друзья смеялись над формой ее ушей.

«Я очень терпеливый человек и даже этот буллинг воспринимала как обыденность. У нас в Пскове это называлось по-другому, грубовато: «дрочиться» над кем-то», - рассказала Юлия Пересильд и добавила, что когда произнесла это слово во время издевательств над ней в институте, то москвичи удивились: они не знали, что так говорят в Пскове.

Кроме того, Юлия Пересильд отметила, что в раннем возрасте была «Фросей Бурлаковой» - «хомячком, толстенькой, лопоухой девочкой». При этом, как подчеркнула актриса, в жизни ей пригодились те наивность и искренность.

«Не могу сказать, что Фроси Бурлаковой во мне сейчас не существует, я с ней не простилась. Она, конечно, повзрослела, но где-то внутри все та же неуклюжая, смешная тюфтя, Юлька из Пскова, которая в сентябре будет отмечать юбилей, 35-летие», - добавила актриса.