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Политика

Законопроект об освобождении педагогов от излишней отчетности обсудили псковские учителя

14 августа в Пскове состоялось заседание внутрипартийной дискуссионной площадки «Единой России» «Благополучие человека» на тему «Антибюрократическая учительская инициатива» в ходе которой собравшиеся обсудили вопрос об освобождении педагогических работников от избыточной отчетности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Сейчас уже подготовлены поправки в статьи 6 и 8 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которые касаются сокращения административной нагрузки на педагогов. Участники заседания поддержали изменения.

«Шаги навстречу учителю уже предприняты, это мы почувствовали еще в прошлом учебном году при реализации школьной программы», - подчеркнула депутат Псковской городской Думы, директор Псковского педагогического комплекса Любовь Николаева. Она и другие руководители учебных учреждений поддержали продолжение работы в этом направлении и заявили, что необходимо установить чёткий перечень документов, обязательных к исполнению.

Кроме того, на заседании было предложено исключить запрос у школ информации, которая доступна в Интернете. По словам регионального координатора партпроекта «Новая школа», депутата областного Собрания Владимира Яникова, инициативу передадут в Центральный исполнительный комитет «Единой России».

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