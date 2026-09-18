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Политика

В Псковской области стартовал первый день детского голосования

В рамках единого дня голосования на избирательных участках в Псковской области работает специальный уголок для самых юных посетителей. Малыши, которые пришли на участки вместе с родителями, бабушками и дедушками, могут принять участие в детском голосовании. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.

  • Детское голосование
    Фото: пресс-служба облизбиркома
  • Детское голосование
    Фото: пресс-служба облизбиркома
  • Детское голосование
    Фото: пресс-служба облизбиркома
  • Детское голосование
    Фото: пресс-служба облизбиркома
  • Детское голосование
    Фото: пресс-служба облизбиркома

В бюллетене представлено пять симпатичных персонажей – ребятам предстоит выбрать одного из них: Клубкохвостика, Обнимусика, Пушо-хвостика, Светлолапочку или Ушастика‑слушастика.

Акция призвана в игровой форме познакомить детей с процедурой голосования и сформировать у них представление о важности участия в общественной жизни.

Специально оборудованные зоны для голосования детей расположены непосредственно на избирательных участках. Узнать адрес участка в муниципальных образованиях Псковской области можно по ссылке, а ближе познакомиться с кандидатами – здесь.

Ранее сообщалось, что более 200 детских уголков открыли на выборах в Псковской области.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

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