Новую лодку подарил дедовичским гребцам директор ПАО «ОГК-2»

16:54, 14 августа 2019, ПАИ

14 августа в поселке Дедовичи Псковской области состоялся водный спортивный праздник, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской ГРЭС.

В мероприятии приняли участие управляющий директор ПАО «ОГК-2» Артем Семиколенов, директор Псковской ГРЭС Евгений Голубев, глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев и президент федерации академической гребли Псковской области Константин Чижов.

В ходе праздника на берегу реки Шелонь Артем Семиколенов вручил восьмиместную распашную лодку воспитанникам секции академической спортивной гребли детско- юношеской спортивной школы посёлка Дедовичи. После чего спортсмены устроили показательные выступления для участников и гостей мероприятия.

«Более 20 лет назад у истоков создания секции академической гребли в поселке Дедовичи стояли и энергетики Псковской ГРЭС. В ней занимались наши сотрудники, а сейчас тренируются уже их дети. Со своей стороны мы продолжаем традиции развития и поддержки спорта в Псковской области, заложенные нашими коллегами еще в прошлом столетии. Псковская область всегда славилась своими спортсменами, в том числе и в академической гребле. Я уверен, что уже через несколько лет на мировых стадионах именно эти дети получат свои первые медали международного уровня», – отметил в приветственной речи Артем Семиколенов.