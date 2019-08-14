Алгоритм взыскания ущерба с «чёрных лесорубов» разработали в Псковской области

17:25, 14 августа 2019, ПАИ

Алгоритм взыскания ущерба с «чёрных лесорубов» разработали участники внеочередного совещания, посвящённого заготовке древесины на землях лесного фонда, которое состоялось по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, поводом для внепланового заседания стали участившиеся случаи незаконной вырубки лесов. Подобные факты зафиксированы в Себежском и Псковском районах.

«Администрация Псковской области не может оставаться безучастной к существующей проблеме выявленных на территории региона незаконных рубок леса, — заявил руководитель аппарата администрации Сергей Дмитриев. — С 1 июля вступили в силу изменения в Лесной кодекс РФ в части установления того, что леса могут располагаться на землях сельскохозяйственного назначения, однако, особенности использования охраны, защиты, воспроизводства таких лесов правительством РФ пока не определены. «Черные лесорубы» используют эту лазейку в федеральном законодательстве. С подобными правонарушениями столкнулись и в других регионах. И наша с вами общая задача — найти возможности для противодействия возникновения подобных ситуаций впредь».

Теперь главы муниципалитетов в качестве потерпевшей стороны будут обращаться в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел по факту незаконной рубки леса, чтобы инициировать обращение в суд о взыскании ущерба. Выплаченные «чёрными лесорубами» средства будут направлять на восстановление лесных насаждений. Оценивать причинённый ущерб будет комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Также участники определили механизм оперативного реагирования на каждый факт незаконной рубки. До 1 сентября в профильных органах федеральных структур в каждом муниципалитете будут назначены ответственные лица.