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Общество

Почти 30 домов культуры обновят в Псковской области

В Псковской области идет работа по обновлению сельских домов культуры в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». В программу на этот год вошли 28 объектов: 14 из них будут отремонтированы, 14 – получат новое оборудование. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения «Единой России».

Заместитель председателя Комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн озвучил предложение по исключению из условий предоставления субсидий слова «текущий», поскольку это ограничивает возможности по проведению необходимых ремонтных работ. Профильный комитет выразил готовность подготовить соответствующее предложение для последующего рассмотрения на федеральном уровне.

«Это особенность наших учреждений, которым текущий ремонт делать рановато, а нужен капитальный», - поддержал региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины», депутат областного Собрания Виктор Остренко.

Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева обратила внимание на еще одно направление партийного проекта – это поддержка и развитие театрального искусства. По ее словам, в этом году региону предоставлены «очень приличные субсидии». Великолукский драматический театр получил 12,4 млн рублей, из которых 11,5 млн поступили из федерального бюджета. Деньги направляются на постановку спектаклей, гастрольную деятельность и приобретение автобуса для ее обеспечения. Также на покупку транспорта и создание новых спектаклей выделены средства Псковскому областному театру кукол. Сумма составила 6,5 млн рублей с учетом софинансирования области.

«Теперь мы подписываем соглашение на 2020-2021 годы – по 9,5 млн рублей ежегодно получит Великолукский театр, 7,5 млн – театр кукол», - добавила Жанна Малышева.

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