Переводом транспорта на природный газ озаботились в Псковской области

17:59, 14 августа 2019, ПАИ

До 1 октября комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области совместно с АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» должен разработать нормативно-правовой акт и определить ответственных лиц за процесс переоборудования транспортных средств для использования природного газа в качестве моторного топлива. Такое поручение было дано по итогам совещания в администрации Псковской области по вопросу использования природного газа в качестве моторного топлива. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Псковская область заинтересована в развитии инфраструктуры для использования природного газа в качестве моторного топлива. Это позволит региону войти в федеральный проект и получить субсидию на строительство специализированных станций и переоборудование автотранспорта», — заявила Нинель Салагаева.

Участники встречи также обсудили вопросы строительства газозаправочной инфраструктуры для использования природного газа в качестве моторного топлива и возможности перевода парка техники на ГМТ. Проекты планируется реализовывать совместно с АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» и ООО «Газпром газомоторное топливо», являющимся единым оператором по развитию рынка газомоторного топлива Российской Федерации.

Причем газозаправочная станция появится в области уже в следующем году, поэтому комитет по управлению государственным имуществом Псковской области должен до конца августа определить участок для строительства на территории Пскова.

К 2024 году в регионе должны действовать 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Для решения этой задачи необходимо перевести порядка 2200 автотранспортных средств на газомоторное топливо.

«Для перевода общественного транспорта на газ должна быть создана сеть из специализированных заправок и сеть специализированных технических центров по обслуживанию газомоторного оборудования. В среднесрочной перспективе ГППО «Псковпассажиравтотранс», ГППО «Славяне» и ГБУ ПО «Псковавтодор» готовы перейти на газомоторное топливо. Однако стоит это делать с учетом технических характеристик машин и их износа. На некоторые единицы техники, которые близки к выбыванию из эксплуатации, будет экономически невыгодно ставить новое оборудование», — заметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Нинель Салагаева поручила обратиться в Минпромторг с просьбой о поставке в Псковскую область оборудованных газомоторным оборудованием новых школьных автобусов и карет Скорой помощи. «Это поможет избежать лишних затрат на переоборудование автомобилей в дальнейшем, а также позволит региону в процессе эксплуатации автотранспорта сэкономить на затратах на топливо», — отметила заместитель губернатора.

Все органы исполнительной власти региона, в ведении которых есть предприятия и организации, имеющие автопарк, который может быть переведен на газомоторное топливо, должны предоставить эти данные в адрес комитета по транспорту и дорожному хозяйству. А комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике рассмотрит возможность введения льгот для организаций и физических лиц, которые пользуются природным газом в качестве моторного топлива.