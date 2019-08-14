Масштабный ремонт коммунальных сетей завершается в детском саду «Ласточка» в Пскове

18:29, 14 августа 2019, ПАИ

14 августа депутат Псковской городской Думы Александр Баев проконтролировал Ход ремонтных работ в муниципальном детском саду № 26 «Ласточка». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в образовательном учреждении завершается масштабный ремонт коммунальных сетей.

«Трубы часто прорывало, были проблемы с водой, отоплением. Сейчас завершается реконструкция системы тепловодоснабжения, в помещениях четырех групп будет заменена система канализации, в пяти группах на первом этаже строители уже оборудовали теплые полы. Думаю, что к сентябрю все работы будут завершены, и мы снова откроемся. Сейчас же, на время ремонта, наши ребята посещают другие детские сады», - рассказала заведующая детсада Елена Смирнова.

В бюджете города на ремонт учреждения было заложено около 4 млн рублей. Планируется, что в следующем году «Ласточке» выделят еще 500 тысяч рублей для замены окон.

Александр Баев обратил внимание на огромные деревья, угрожающие не только близлежащим зданиям, но и жизни и здоровью воспитанников детсада. Некоторые деревья находятся прямо над линиями электропередачи.

По словам Елены Смирновой, специалистов не раз просили обрезать деревья, но этого так и не произошло. Александр Баев пообещал разобраться с этой проблемой и взять вопрос на депутатский контроль.

13 августа депутат Гордумы провел приемку корпусов лицея №4, «Развития» и школы №23 к новому учебному году. «Молодцы сотрудники и управления образования, и педагогических коллективов, в целом подготовку провели достойно, каких-либо серьезных проблем с началом учебного года возникнуть не должно», - считает Александр Баев.

Ежегодные плановые рейды по школам и детским садам к новому учебному году стартовали в Пскове 13 августа. Всего на дошкольные образовательные учреждения в этом году выделено около 25,5 млн рублей: 13,5 млн рублей – на текущие ремонтные работы, 11,9 млн рублей – на капремонт. В общей сложности на текущий и капитальный ремонт школ Пскова было направлено порядка 20 млн рублей.