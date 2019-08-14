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Общество

Благотворительная акция «Белый цветок» пройдет в Великих Луках 24 августа

Вторая благотворительная акция «Белый цветок» состоится в Великих Луках в День города 24 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии. 

Акция пройдет с 10:00 до 13:00 на площади Свято-Вознесенского кафедрального собора. Собранные средства направят на приобретение спортивного инвентаря для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для организации благотворительной ярмарки все желающие могут пожертвовать вышивку, вязаные изделия, любые изделия народных промыслов, варенье, мед, домашние заготовки, сухие травы для чая (ромашка, зверобой, иван-чай, душица, мята, мелисса и тому подобное), а также символ праздника — белые цветы. 

Перечисленное можно принести до 22 августа в церковную лавку Свято-Вознесенского кафедрального собора (улица Карла Либкнехта, 7 А, напротив сквера имени А. С. Пушкина) и до 23 августа в здание Великолукского епархиального управления (улица Ставского, 63/4). Телефон для связи: +7-911-364-00-58. 

Организаторы благотворительной акции — Великолукский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, администрация города Великие Луки и Великолукская епархия.

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