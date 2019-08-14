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Общество

Двух псковичек осудят за похищение знакомой и ее изнасилование

Две жительницы Пскова предстанут перед судом за похищение знакомой и ее изнасилование, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

В ночь на 21 октября 2018 года в Пскове обвиняемые похитили из сауны знакомую и перевезли ее в арендованный дом, где они отмечали день рождения. Там они совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

Злоумышленниц обвинили в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» части 2 статьи 126 (похищение человека) и пунктом «а» части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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