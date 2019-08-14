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Общество

В конкурсе «СеЗаМ-2019» журналистам вручат премию губернатора Псковской области

В 2019 году по итогам конкурса средств массовой информации Северо-Запада «СеЗаМ» будет вручена премия губернатора Псковской области. Как рассказали корреспонденту Псковского агентства информации в пресс-службе главы региона, этой премией планируется отметить журналиста или СМИ за вклад в развитие отношений между регионами и даже странами.

Вручат награду на торжественной церемонии чествования победителей конкурса за лучшие теле и радиопередачи, газетные публикации, за материалы об экономике и социальной сфере, об арктическом развитии.

Работы принимаются до 15 октября 2019 года. Жюри оценит материалы, вышедшие в свет с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года.

В пресс-службе главы региона уточнили, что в 2019 году Псковская область будет презентовать свои возможности в рамках форума СМИ Северо-Запада. Гости площадки смогут больше узнать не только о средствах массовой информации региона, но и о его особенностях, истории, культуре. 

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