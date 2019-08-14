«Ночь культуры» пройдет в Таллине 31 августа
5-й фестиваль «Ночь культуры» пройдет в Таллине 31 августа. Как пишет DELFI Эстония, впервые в программе фестиваля состоится показ фильма под открытым небом.
Отмечается, что зрители смогут увидеть документальный фильм Йоозепа Матьюза о природе Эстонии. Кроме этого, в культурной программе предусмотрены представление иллюзионистов Меэлиса Кубо и Чарлека. Также пройдут концерты с участием Койта Тооме, Púr Múdd, Inger, Лийзи Койксон, Эрки Пярноя и других. Центральная библиотека приготовила программу для детей, а экскурсии состоятся в Кик-ин-де-Кёк и в других музеях.
Большая часть культурных мероприятий, которые продлятся до полуночи, бесплатна.