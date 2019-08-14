Россия переймет опыт градостроительства и цифровизации Японии

22:12, 14 августа 2019, ПАИ

Российские специалисты переймут опыт градостроительства и цифровизации Японии. Как пишет ТАСС, об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

«В рамках двусторонней встречи мы договорились, что представители японской стороны предметно нам покажут, как у них сегодня формируется градостроительная политика. Какие необходимо пройти процедуры, чтобы построить здание в Токио, как они вообще понимают, нужно это здание или нет, можно его строить или нельзя», - рассказал глава ведомства.

Владимир Якушев акцентировал внимание на том, что российская сторона «признает серьезный опыт японской стороны в области цифровизации строительства, и готова перенимать его». По его словам, что в рамках двустороннего взаимодействия планируется организовать поездки по обмену опытом между российскими и японскими специалистами.