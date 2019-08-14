Водитель из-за приступа судороги устроил тройное ДТП в Минске

22:53, 14 августа 2019, ПАИ

28-летний водитель автомобиля Hyundai из-за приступа судороги стал виновником тройного дорожно-транспортного происшествия в Минске, пишет БЕЛТА.

Инцидент произошел 13 августа около 17:50. В результате возникшего приступа судороги молодой человек проехал на запрещающий сигнал светофора и его автомобиль столкнулся с Citroën. Затем Hyundai отбросило за пределы проезжей части в припаркованный автомобиль Renault .

Водитель Hyundai и 40-летняя пассажирка Citroën получили травмы. Их госпитализировали в городскую больницу.