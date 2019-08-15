Летевший в Симферополь самолет с 226 пассажирами вынужденно сел в поле из-за отказа двигателей
Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии» 15 августа не долетел из подмосковного Жуковского в Симферополь. Причиной стало попадание птиц в двигатели.
На борту самолета А321 в этот момент находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Порсле отказа двигателей капитан корабля, уроженец Екатеринбурга, Дамир Юсупов принял решение сажать тяжелый самолет в кукурузное поле.
Как сообщили в МЧС России, воздушное судно произвело так называемую посадку «на брюхо», шасси в этот момент были убраны. В результате слаженных действий команды удалось избежать жертв. Никто из пассажиров и членов экипажа не погиб. На данный момент сообщается о 10 пострадавших - среди них есть дети. Все эти люди получили незначительные травмы, в основном это ушибы и ссадины.
Сейчас место вынужденной посадки оцеплено, работают представители различных ведомств, которым предстоит выяснить все детали произошедшего, сообщает ТАСС.