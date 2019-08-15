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Общество

Руководство по ведению ресторанного бизнеса разработали в России

Минэкономразвития разработало «Белую книгу индустрии гостеприимства» — руководство по ведению ресторанного бизнеса, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу ведомства Максима Орешкина.

«Наша задача сейчас — снять требования, которые бизнес называет абсурдными, и при этом не упустить случайно те моменты, которые контрольно-надзорные органы считают критичными для безопасности», — уточнил он.

Требования, содержащиеся в «Белой книге», будут носить обязательный характер. Орешкин подчеркнул, что документ разрабатывался совместно с рестораторами, и в него вошли правила, которые участники рынка сами посчитали важными. «Белая книга» состоит из семи глав. Информация объединена по основным источникам рисков, которые влияют на безопасность и регулируются обязательными требованиями государства.

На 200 страницах издания можно прочитать о том, как выбрать правильное помещение для ресторана, обращаться с оборудованием, работать с различными видами продуктов, управлять персоналом, взаимодействовать с потребителем и платить налоги.

«Белая книга» предлагает ввести безотходное производство Zero Waste — экоориентированный подход к ведению бизнеса, предполагающий ответственное и бережное отношение к природе, повышение культуры потребления.  

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