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Культура

Государственные музеи стали больше зарабатывать

Более 3,5 млрд рублей заработали по итогам 2018 года два крупнейших российских музея — Третьяковская галерея и Эрмитаж, сообщает газета «Известия».

Внебюджетные доходы Третьяковки впервые превысили 1 млрд рублей, Эрмитаж заработал 2,54 млрд рублей. На них приходится четверть всех заработков федеральных музеев, доходы которых также увеличились.

Глава департамента музеев министерства культуры России Владислав Кононов отметил, что заработки большинства музеев сопоставимы или даже превышают госсубсидии. По его словам, в прошлом году внебюджетные доходы федеральных институций достигли в общей сложности 15,5 млрд, что на два миллиарда меньше госфинансирования.

Наиболее посещаемые музеи самостоятельно зарабатывают до 70% средств на содержание и развитие, что позволяет учреждениям не только формировать экспозиции, но и делает их драйверами развития территорий. Вместе с тем с доходами учреждений увеличивается и стоимость билетов, что, по мнению экспертов, неправильно, так как государственные музеи должны быть общедоступными. 

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