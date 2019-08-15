100 человек привлекли в Псковской области к ответственности за хищение электроэнергии

09:32, 15 августа 2019, ПАИ

Сто человек привлекли к административной ответственности за хищение электроэнергии в Псковской области с начала 2019 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго».

Так, жители Новоржевского района после отключения домовладения за долги целый месяц пользовались «бесплатной» энергией, сделав наброс на линию электропередачи. Им предстоит выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Подобным способом хищения электроэнергии пользуется большинство жителей региона.

Служба безопасности «Псковэнерго» отметила, что абоненты идут на различные ухищрения: от наброса проводов на линии электропередачи до врезки во вводные кабели до прибора учета. Например, житель Порховского района решил пользоваться электроэнергией за счет соседей и подключил двухжильный медный кабель к проводам входной линии в соседнее строение. Кабель он пропустил через стенку своего дома. Дело рассматривает суд.

В пресс-службе подчеркнули, что специалисты службы безопасности «Псковэнерго» быстро выявляют различные способы хищения электроэнергии с помощью современных приборов и инструментов, даже без визита в дом к абоненту.

Всего с начала 2019 года в сетях «Псковэнерго» выявлено более 350 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Житель Великих Лук самовольно провел кабель для энергоснабжения своего гаража от коробки лестничного освещения. По этому факту составили протокол и акт, ответчика известили о дате и времени рассмотрения, но в суд он не явился. Тем не менее, ему назначили административный штраф — 10 тысяч рублей, который подлежит обязательной уплате.

Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и хищения электроэнергии можно сообщать на телефон доверия «Псковэнерго»: (8112) 59-73-45, или на единый бесплатный телефон «горячей линии» «Россети Северо-Запад»: 8-800-333-02-52.