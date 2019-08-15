Около 500 тысяч рублей похитила работник почты в Невельском районе

09:57, 15 августа 2019, ПАИ

Один год лишения свободы с аналогичным испытательным сроком - таков приговор жительнице Невельского района, которая будучи работником «Почты России» присвоила около 500 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

С июня 2017 года по январь 2018 года женщина работала в структурном подразделении ФГУП «Почта России», выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Ежемесячно она присваивала наличные деньги, которые получала от населения в качестве оплаты потребленной электроэнергии на сумму более 270 тысяч рублей. Также злоумышленнице удалось присвоить деньги от реализации вверенных ей товарно-материальных ценностей. Женщина не внесла в кассу более 210 тыс. рублей.

Невельский районный суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ. Приговор суда пока не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.