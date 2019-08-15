1
13:01
Кровлю капитально отремонтировали в Стругокрасненской школе
12:24
Археологи: Поганкины палаты в Пскове построены на могильнике
11:56
Защитить территорию раскопок в Куньинском районе от строительства коттеджей намерены археологи
11:09
Самые распространенные заболевания у школьников назвали в Минздраве
10:25
В Псковской области 72-летняя бабушка заблудилась и провела ночь в лесу
10:16
Руководитель ГИБДД Псковской области станет гостем ПАИ-live
09:45
Сертификат на обучение в автошколе «Гарант успеха» разыграют на «Медовом фестивале» в Пскове
Еще новости
Общество

Ушел из жизни профессор Великолукской академии физкультуры и спорта Валентин Спирин

Скончался доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики физической культуры и педагогики Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Валентин Спирин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в образовательном учреждении.

Ректорат, профессорско-преподавательский состав и сотрудники академии выражают глубокие соболезнования родным и близким Валентина Константиновича.

«Он всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, высочайшего мастерства учёного и преподавателя. Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Мы будем помнить его высокие душевные и этические качества, мудрость, искромётный юмор. Светлая память о Валентине Константиновиче сохранится в наших сердцах навсегда», - говорится в некрологе.

Место и время прощания с преподавателем пока не названы.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Кровлю капитально отремонтировали в Стругокрасненской школе
15 августа 2019
Кровлю капитально отремонтировали в Стругокрасненской школе
Археологи: Поганкины палаты в Пскове построены на могильнике
15 августа 2019
Археологи: Поганкины палаты в Пскове построены на могильнике
Защитить территорию раскопок в Куньинском районе от строительства коттеджей намерены археологи
15 августа 2019
Защитить территорию раскопок в Куньинском районе от строительства коттеджей намерены археологи
Самые распространенные заболевания у школьников назвали в Минздраве
15 августа 2019
Самые распространенные заболевания у школьников назвали в Минздраве
В Псковской области 72-летняя бабушка заблудилась и провела ночь в лесу
15 августа 2019
В Псковской области 72-летняя бабушка заблудилась и провела ночь в лесу
Руководитель ГИБДД Псковской области станет гостем ПАИ-live
15 августа 2019
Руководитель ГИБДД Псковской области станет гостем ПАИ-live
Сертификат на обучение в автошколе «Гарант успеха» разыграют на «Медовом фестивале» в Пскове
15 августа 2019
Сертификат на обучение в автошколе «Гарант успеха» разыграют на «Медовом фестивале» в Пскове
Определен победитель конкурса на предоставление субсидий для организации инфоцентра НКО в Псковской области
15 августа 2019
Определен победитель конкурса на предоставление субсидий для организации инфоцентра НКО в Псковской области

Идет загрузка...