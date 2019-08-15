Ушел из жизни профессор Великолукской академии физкультуры и спорта Валентин Спирин

09:56, 15 августа 2019, ПАИ

Скончался доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики физической культуры и педагогики Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Валентин Спирин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в образовательном учреждении.

Ректорат, профессорско-преподавательский состав и сотрудники академии выражают глубокие соболезнования родным и близким Валентина Константиновича.

«Он всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, высочайшего мастерства учёного и преподавателя. Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Мы будем помнить его высокие душевные и этические качества, мудрость, искромётный юмор. Светлая память о Валентине Константиновиче сохранится в наших сердцах навсегда», - говорится в некрологе.

Место и время прощания с преподавателем пока не названы.