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Общество

Самые распространенные заболевания у школьников назвали в Минздраве

Фото ПАИ

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей при министерстве здравоохранения России рассказал о самых распространённых заболеваниях среди школьников, пишет RT.

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение, плоскостопие, бронхиальная астма и гипертония были распространены среди мальчиков и юношей. Тогда как девочки и девушки были более подвержены дефициту массы тела, головным болям, неврозу и близорукости. Отмечается, что здоровье школьников с 1-го по 11-й класс ухудшалось.

Согласно результатам исследования, с психологической точки зрения наиболее напряжённым периодом обучения для мальчиков стали 1—3-й классы и 11-й. Для девочек — период с 9-го по 11-й класс.

Специалисты сообщили, что за 11 лет школьной жизни распространённость функциональных отклонений у детей возросла почти на 15%, а хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8% чаще. Исследование проводилось с 2005 по 2015 год в четырёх школах Москвы.

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