Трудовая инспекция оштрафовала редактора «Великолукской правды»

11:08, 15 августа 2019, ПАИ

Решением Государственной инспекции труда в Псковской области оштрафован главный редактор АНО «Редакция газеты «Великолукская правда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре области. Причиной стало выявление правонарушения — речь идет о задержке выплаты отпускных, а при увольнении не выплачивались компенсации за неиспользованные отпуска.

В ведомстве уточнили, что размер штрафа составил 10 тысяч рублей, должностное лицо признано виновным по ст.5.27 КоАП РФ.

Известно, что данное издание является частным, в состав учредителей входят физические лица. При этом СМИ по договоренности с администрацией Великих Лук получило право на публикацию местных нормативно-правовых актов, затраты на печать частично компенсируются из городского бюджета.