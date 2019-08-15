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Трудовая инспекция оштрафовала редактора «Великолукской правды»

Решением Государственной инспекции труда в Псковской области оштрафован главный редактор АНО «Редакция газеты «Великолукская правда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре области. Причиной стало выявление правонарушения — речь идет о задержке выплаты отпускных, а при увольнении не выплачивались компенсации за неиспользованные отпуска.

В ведомстве уточнили, что размер штрафа составил 10 тысяч рублей, должностное лицо признано виновным по ст.5.27 КоАП РФ.

Известно, что данное издание является частным, в состав учредителей входят физические лица. При этом СМИ по договоренности с администрацией Великих Лук получило право на публикацию местных нормативно-правовых актов, затраты на печать частично компенсируются из городского бюджета.

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