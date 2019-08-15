Свыше 70 участников соберет фестиваль «Финно-угорского транзита» в Пскове

11:38, 15 августа 2019, ПАИ

С 26 по 28 августа в Псковской области пройдет международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит», который соберет в Пскове более 70 участников из разных регионов России и Эстонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В частности, участниками из Карелии станут музыкант-исполнитель, мастер по созданию музыкальных инструментов Дмитрий Дёмин, руководитель студии моды и креатива «Модный взгляд» Зинаида Васильева и автор коллекции костюмов в этническом стиле из бумаги, заслуженный работник культуры Республики Карелия Елизавета Максимова. Из Республики Коми приедет Театр Моды Сыктывкарского колледжа сервиса и связи под руководством Оксаны Аксановой и руководитель музыкально-танцевального проекта «Коми морт» Артемий Барсуков. Делегацию из Коми-Пермяцкого округа Пермского края составят фолк-группа «Шай-май», дизайнеры этномоды Вера Мехоношина и Марина Бушуева. Республику Марий Эл представят народная группа «Аяр» и этнодизайнер Евгения Кошкина, а мужской вокальный ансамбль «Беркуты Салавата» познакомит псковичей с культурой Республики Башкортостана. Из Удмуртской Республики примут участие три этнодизайнера: Эльвира Алексеева, Лариса Буранова и Ольга Пислегова. Кроме того, фольклорный коллектив «Азорава» Центра мордовской культуры постоянного представительства Республики Мордовия при президенте РФ представит этнокультурное наследие мордвы. От Ленинградской области - народный самодеятельный коллектив «Ансамбль Вереск». В делегацию от Ямало-Ненецкого автономного округа вошли дизайнер этномоды Клавдия Аверьянова, исполнитель ансамбля «Сыра Сэв» Екатерина Салиндер, поэт, исполнитель, мастер резьбы по дереву и кости Леонид Лонгортов и исполнитель, мастер декоративно-прикладного творчества Инна Лонгортова. От Эстонии на фестивале выступит ансамбль «Sinu naine», от Псковской области - заслуженный коллектив народного творчества России «Псковский русский народный хор» и народный самодеятельный коллектив «Театр танца «Русские узоры».

Кроме того, 27 августа в 18:00 на сцене Городского культурного центра в Пскове пройдет гала-концерт Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит», тема – «Музыка и этностиль».

Творческие коллективы примут участие в заседаниях круглого стола по вопросам сохранения культурно-языкового наследия финно-угорских народов, развития межрегионального взаимодействия, организации этнокультурных мероприятий. В этот же день в ГКЦ начнут работать мастер-классы по набивке на ткани для этнодизайнеров, по вокалу, а старшеклассникам Пскова покажут фильмы о культуре, традициях и истории финно-угорских народов.

Помимо этого, для участников фестиваля будет организована экскурсия по Пскову: они побывают в Псковском кремле, областном центре народного творчества и Доме ремесел. А 28 августа пройдут экскурсии в Печорском районе и в Изборске. Там участники смогут посетить торжественную церемонию замлеприношения к Священному холму. Делегации возложат к подножию холма землю из своих регионов. Кроме того, они посетят Изборскую крепость и ее достопримечательности. Затем в деревне Сигово творческие делегации посетят музей-усадьбу народа сето и выступят на площадке XII Международного фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи».

Организаторы фестиваля - Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, филиал ГРДНТ имени В. Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации», Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации. Организаторы гала-концерта в Пскове: комитет по культуре Псковской области, Псковский областной центр народного творчества и Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск».

Международный фестиваль «Финно-угорский транзит» – это проект филиала ГРДНТ имени В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». За время существования проекта состоялись пять фестивальных циклов с различным жанровым наполнением.

В 2018 году фестиваль отметил своё 10-летие стартом нового двухгодичного цикла «Финно-угорский транзит», тема – «Музыка и этностиль». Транзитные концерты состоялись в Республиках Коми, Карелии, Мордовии и Коми-Пермяцком округе Пермского края.

Вход на фестиваль свободный.