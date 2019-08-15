Защитить территорию раскопок в Куньинском районе от строительства коттеджей намерены археологи

11:56, 15 августа 2019, ПАИ

Специалисты Археологического центра Псковской области направили документы в региональный комитет по охране культурного наследия для защиты территории памятника археологии в деревне Залучье Куньинского района возле Жижицкого озера от застроек коттеджами. Об этом с пресс-конференции 15 августа передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сотрудник Археологического центра Псковской области Виктория Деркач рассказала, что на мысу Жижицкого озера удалось обнаружить два селища и могильник, поэтому вся эта территория представляет собой памятник археологии. Работы на этом участке начались из-за активной скупки земли под строительство коттеджей.

Виктория Деркач также отметила, что археологи встречались с собственниками скупленных участков, которые не знали, что эти земли – памятник археологии. По мнению археолога, причиной такой ситуации стала в том числе недобросовестность продавца земельных участков.

Кроме того, Виктория Деркач отметила, что эта территория привлекает «чёрных копателей». Она надеется, что участки получится защитить.