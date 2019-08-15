0
13:01
Кровлю капитально отремонтировали в Стругокрасненской школе
12:24
Археологи: Поганкины палаты в Пскове построены на могильнике
11:56
Защитить территорию раскопок в Куньинском районе от строительства коттеджей намерены археологи
11:09
Самые распространенные заболевания у школьников назвали в Минздраве
10:25
В Псковской области 72-летняя бабушка заблудилась и провела ночь в лесу
10:16
Руководитель ГИБДД Псковской области станет гостем ПАИ-live
09:45
Сертификат на обучение в автошколе «Гарант успеха» разыграют на «Медовом фестивале» в Пскове
Еще новости
Общество

Города России с самыми дешевыми и дорогими отелями назвал «Яндекс»

Компания «Яндекс» выяснила, в каких городах России находятся самые дешевые и самые дорогие трехзвездочные отели. Как пишет ТАСС, специалисты провели исследование и изучили цены на отели в самых популярных у туристов городах.

Как отметили в «Яндексе», самый дорогой номер во Владивостоке -  5 тыс. 954 рубля, а дешевый – в Волгограде – 2 тыс. 574 рубля.

В среднем в России стандартный двухместный номер с завтраком в трехзвездочном отеле обойдется в 3 тыс. 316 рублей. Зимой эта цена снижается до 3 тыс. 510 рублей, летом повышается до 4 тыс. 235 рублей.

Также наиболее дорогие номера можно снять в Алуште, Москве, Красноярске и Санкт-Петербурге. Дешевые отели находятся в Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже.  

Специалисты «Яндекса» также отметили, что в курортных городах, Санкт-Петербурге и Владивостоке цены растут по большей части летом. Стабильность цен наблюдается в Уфе, Краснодаре, Новосибирске и Москве – они практически не меняются в течение года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Кровлю капитально отремонтировали в Стругокрасненской школе
15 августа 2019
Кровлю капитально отремонтировали в Стругокрасненской школе
Археологи: Поганкины палаты в Пскове построены на могильнике
15 августа 2019
Археологи: Поганкины палаты в Пскове построены на могильнике
Защитить территорию раскопок в Куньинском районе от строительства коттеджей намерены археологи
15 августа 2019
Защитить территорию раскопок в Куньинском районе от строительства коттеджей намерены археологи
Самые распространенные заболевания у школьников назвали в Минздраве
15 августа 2019
Самые распространенные заболевания у школьников назвали в Минздраве
В Псковской области 72-летняя бабушка заблудилась и провела ночь в лесу
15 августа 2019
В Псковской области 72-летняя бабушка заблудилась и провела ночь в лесу
Руководитель ГИБДД Псковской области станет гостем ПАИ-live
15 августа 2019
Руководитель ГИБДД Псковской области станет гостем ПАИ-live
Сертификат на обучение в автошколе «Гарант успеха» разыграют на «Медовом фестивале» в Пскове
15 августа 2019
Сертификат на обучение в автошколе «Гарант успеха» разыграют на «Медовом фестивале» в Пскове
Определен победитель конкурса на предоставление субсидий для организации инфоцентра НКО в Псковской области
15 августа 2019
Определен победитель конкурса на предоставление субсидий для организации инфоцентра НКО в Псковской области

Идет загрузка...