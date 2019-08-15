Города России с самыми дешевыми и дорогими отелями назвал «Яндекс»

12:21, 15 августа 2019, ПАИ

Компания «Яндекс» выяснила, в каких городах России находятся самые дешевые и самые дорогие трехзвездочные отели. Как пишет ТАСС, специалисты провели исследование и изучили цены на отели в самых популярных у туристов городах.

Как отметили в «Яндексе», самый дорогой номер во Владивостоке - 5 тыс. 954 рубля, а дешевый – в Волгограде – 2 тыс. 574 рубля.

В среднем в России стандартный двухместный номер с завтраком в трехзвездочном отеле обойдется в 3 тыс. 316 рублей. Зимой эта цена снижается до 3 тыс. 510 рублей, летом повышается до 4 тыс. 235 рублей.

Также наиболее дорогие номера можно снять в Алуште, Москве, Красноярске и Санкт-Петербурге. Дешевые отели находятся в Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже.

Специалисты «Яндекса» также отметили, что в курортных городах, Санкт-Петербурге и Владивостоке цены растут по большей части летом. Стабильность цен наблюдается в Уфе, Краснодаре, Новосибирске и Москве – они практически не меняются в течение года.